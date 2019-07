Visita speciale allo zoo, fra ippopotami e okapi arriva la star della tv

Visita speciale al Parco Zoo Falconara che ha accolto l' attrice Claudia Koll, presidente e fondatrice dal 2005 della onlus “Le opere del Padre” con all’attivo progetti di adozione, inclusione e svago.

La celebrità romana ha fatto visita al giardino zoologico marchigiano giovedì scorso, in compagnia di oltre 30 membri della sua associazione. Dalle tigri agli okapi, dall’ippopotamo Pippo ai ghepardi Azizi e Ayari: sono stati diversi gli animali che hanno attirato l’attenzione del gruppo. Gli ospiti hanno trascorso una giornata alla scoperta, in totale sicurezza e nel rispetto delle varie specie, in compagnia di animali mai visti prima dal vivo.

