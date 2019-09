Siti porno ed escort, la classifica dei comuni anconetani: dal più vizioso al più casto

Le Marche sono al 12° posto nazionale per ricerche online che riguardano le escort su Escort Advisor, il sito più utilizzato in Italia per scegliere le sex workers. Le Marche si riscoprono tra le regioni mediamente più “caste” in questo senso. Ma se entriamo nella provincia di Ancona ci si accorge di come ci sia un divario tra la più viziosa Senigallia (44° posto) alla più casta Fabriano (425° posto).

Già, perché dai dati emersi da una ricerca di Escort Advisor, nella top 50 nazionale troviamo Senigallia, alla posizione numero 44, con 44.667 abitanti, 4.334 utenti al mese, 97 utenti registrati e un picco mensile di ricerche. Segue Jesi all’87° posto con 40.251 abitanti, 2.509 utenti al mese, 58 utenti registrati. Terzo il capoluogo di regione Ancona che si piazza al 97° posto della classifica nazionale con 5.317 utenti al mese su 100.343 abitanti e 53 utenti registrati. Falconara Marittima al 178° posto con 27.879 abitanti e 976 utenti al mese. Al 207° posto Osimo con 32.798 abitanti, ma 929 utenti al mese. Il comune più casto è Fabriano al 425° posto con i suoi 31.781 abitanti e 456 utenti al mese collegati.

Sono dati soliti anche perché, secondo l’ultima edizione di luglio 2019 della rilevazione di Alexa.com (il servizio di statistiche web di Amazon), Escort Advisor ha conquistato la posizione numero 59 fra i siti più visitati in Italia. Il primo sito di recensioni per adulti in Europa è tra i primi 60 siti internet in Italia per traffico e popolarità. Escort Advisor ha sviluppato negli ultimi mesi una media di traffico di 1,8 milioni di utenti unici mensili, con una crescita di oltre il 35% anno su anno. A maggio di quest’anno era entrato nella top 100 dalla posizione 220 che occupava nel 2018. La notizia della presenza dei siti adult nelle classifiche dei più visitati non è molto diffusa perchè le rilevazioni più utilizzate dalla stampa, come quelle Nielsen o Audiweb, non inseriscono per policy i siti per adulti in classifica. Secondo Alexa.com invece: Pornhub è al 16°, Bongocams al 18°, LiveJasmin (il più diffuso sito di camgirl erotiche al mondo) al 19° posto, Xhamster (uno dei principali competitor di Pornhub) al 20° subito sopra a TIM.it al 21° , YouPorn, che fa parte della holding Pornhub, al 38° e Xvideos, il 2° operatore mondiale adult, al 42°.

«Come ogni startup il nostro obiettivo è cambiare il mondo e vogliamo portare questa classifica alla luce del sole proprio perché pensiamo che sia coerente con la nostra missione - dice Mike Morra, fondatore di Escort Advisor - questa ipocrisia di non voler ammettere nemmeno come informazione che i siti per adulti siano una fetta importante del traffico internet non aiuta certo il paese ad avere un sano dibattito sul tema».