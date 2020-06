Le star di Hollywood in giro per Ancona, il Comune apre ai cinema itineranti

L’emergenza Covid non frena la voglia di cinema e, per quanto possibile, neppure l’offerta estiva. Durante l’ultimo consiglio comunale l’assessore alla cultura Paolo Marasca ha risposto all’interrogazione presenta dal capogruppo Lega-MNS, Marco Ausili spiegando di aver ricevuto diverse proposte per organizzare cinema all’aperto in alcuni quartieri periferici sia con tradizionali set all'aperto che con modalità itineranti. La questione sarà approfondita domani, quando le proposte verranno vagliate dagli uffici comunali competenti, ma c’è ottimismo: «Ci interessano particolarmente per quelle aree dove le attività dal vivo e gli eventi sono limitati- ha detto Marasca- le proposte, in linea di massima ci vedono molto favorevoli, con “set” gestiti secondo il protocollo di sicurezza, perché l’iniziativa ci piace molto». Marasca ha anche confermato l’impegno del Comune per l’area cinema alla “Mole” e il sostegno alla programmazione dell’”Arena Tropicittà” gestita dal CGS Dorico. Ausili ha però richiamato l’attenzione sulle sale cinematografiche in difficoltà: «Se perdiamo i nostri cinema perdiamo anche molti posti di lavoro. Ben venga un tavolo di confronto costante, ma che sia attivo e sondi tutte le esigenze».

Novità anche per i bar e i ristoranti: «Abbiamo anche individuato una strategia per mettere a disposizione streaming di alta qualità anche per quegli esercizi commerciali e i ristoranti che vogliono trasmettere eventi nei loro spazi, ma che non possono farlo da un punto di vista tecnico» ha concluso Marasca.