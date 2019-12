Un filo tra Barbiana e Ancona, le iniziative CGIL nel ricordo di don Milani

Martedì 3 dicembre alle ore 9.00 il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona ospiterà “Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana: Don Milani e il mondo del lavoro “, un seminario dedicato al ricordo della figura di don Lorenzo Milani, ispiratore di più generazioni di sindacaliste e sindacalisti che hanno tratto e traggono, ancora oggi, ispirazione dalle parole e dalle azioni del sacerdote fiorentino.

La Cisl Marche nell’occasione presenterà il ciclo di iniziative che si svolgeranno nell’arco di tutto il 2020, anno in cui ricorre del 70° anniversario della fondazione del sindacato confederale. «La riflessione su don Milani, vuole essere per la Cisl delle Marche un punto di ripartenza per intercettare la sfida educativa, politica, e sindacale legata alle nuove fragilità sociali ed economiche del territorio marchigiano- scrive il sindacato in una nota». Ai lavori, moderati da Cristiana Ilari, Segretaria regionale Cisl Marche, interverranno Marco Ferracuti, Segretario regionale Cisl Marche, Francesco Lauria, Centro Studi Cisl, Emidio Pichelan, docente di lettere e storia, Marco Luchetti, ex Segretario generale della Cisl Marche ed ex assessore regionale, don Giovanni Varagona, Parroco Beata Vergine Maria del Rosario di Falconara. Il Segretario Generale della Cisl Marche, Sauro Rossi, concluderà i lavori della mattinata.