Marche, i contagi passano dal 20% al 10%: «Ma se continua così non ce la facciamo»

Negli ultimi giorni la curva del contagio da Coronavirus nelle Marche è passato dal 20% al 10%, ma se resta ferma a questa percentuale «significa comunque che il numero assoluto dei contagiati raddoppierà, per cui è vero che cresce meno ma, se continua a crescere così, non riusciamo a dare risposte». Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, intervenendo poco fa in diretta televisiva nel programma Coffee Break su La7.

I numeri dei posti letto nelle Rianimazioni

Dunque, al momento, seppur in calo, la percentuale dei risultati positivi è di 10 su 100. Troppi ed è anche per questo che servono nuovi posti di Rianimazione, che ad oggi sono 148 quelli dedicati al Covid in tutta la Regione e che dovrebbero arrivare direttamente a 248 con la costruzione del nuovo ospedale d’emergenza col progetto a firma di Guido Bertolaso. Ma servono soldi, 12 milioni di preciso e servono subito. Per questo il numero 1 della regione ha già scritto agli imprenditori di tutte le Marche chiedendo loro di mettere mano al portafoglio. Incalzato dalle domande del giornalista conduttore della trasmissione Andrea Pancani, Ceriscioli ha detto: «Abbiamo lanciato l’appello ieri sera, oggi è una giornata in cui speriamo di tirare su qualcosa dalle reti, spero saranno in tanti a mettere a disposizione le proprie risorse».

Come si comportano i marchigiani

«Il contagio nella zona sud della regione è più basso che al nord, facciamo tamponi come si dice “a tappeto”, andando a cercare anche le persone in quarantena asintomatiche. Devo dire che i cittadini delle Marche si comportano bene: laddove la malattia ha colpito duro, c’è grande rigore, dove non ha colpito, sembra che non tutti abbiamo capito bene come comportarsi per dare una mano».