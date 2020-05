Cioccolata per i più bisognosi, il dolce regalo del centro culturale islamico

Altro messaggio di fratellanza e unione tra popoli che arriva dal Centro Culturale Islamico della Misericordia Fabriano, presieduto da Kader Mekri. Quest’ultimo, sempre agendo in stretta collaborazione con i fedeli del Centro, ha ricevuto in beneficenza, una notevole quantità di varianti di cioccolata, suddivise in due parti, una delle quali è stata donata al Social Market di Fabriano, mentre l’altra verrà distribuito presso il Centro a tutte le famiglie bisognose «in modo da rendere felici i loro bambini – commenta Mekri - in questo difficile periodo d’isolamento sociale. La nostra realtà – sottolinea – sin dalla sua apertura non è solamente un luogo di culto ma anche un centro d'ascolto, d'aiuto, di solidarietà e fratellanza oltre ad essere anche un punto di riferimento per l'immigrato che viene frequentato da molte etnie, offrendo corsi di lingue, di religione, di primo soccorso e un aiuto di genere alimentare proseguito anche nel mese sacro di Ramadan».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Centro di via Cavallotti 84, composto dalla sala Conferenze e Riunioni, sala Studio per adulti, ragazzi e bambini, l’ufficio per l’amministrazione, servizi igienici e quanto altro serve a garantire una fruibilità trasparente alla struttura da sempre pienamente operativa appresenta anche un punto di riferimento per la Co-Mai e Uniti per Unire a livello regionale e su scala nazionale. Numerose le iniziative attuate anche in pieno periodo di pandemia da ultimo la collaborazione con il banco alimentare di Pesaro e alcuni ipermercati della zona che hanno donato e donano frutta, verdura e altre derrate alimentari.