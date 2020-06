Centri estivi ad Ancona, l'elenco di tutte le sedi: indirizzi e fasce di età

Alla mail centriestivi2020@comune.ancona.it alle 12.30 di oggi erano già arrivate 222 preiscrizioni per l’edizione 2020 dei centri estivi comunali. Le pre iscrizioni dovranno essere confermate con l’iscrizione definitiva e dal pagamento della quota e verranno accolte in ordine di presentazione (info e modulistica sul sito del Comune di Ancona).

Date e servizi

I Centri Estivi, dai 3 ai 13 anni, si svolgeranno dal 15/06/2020 al 07/08/2020 in 28 scuole cittadine e nelle loro pertinenze esterne, oltre agli adiacenti parchi pubblici; è prevista anche la somministrazione del pasto da parte del gestore. Verranno organizzati gruppi omogenei di bambini per età ed adolescenti sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste e della loro effettiva trasformazione in iscrizioni definitive. A questo scopo i competenti uffici comunali provvederanno a contattare di volta in volta le famiglie richiedenti per la conferma e la definitiva formazione dei gruppi. Per maggiori info è possibile contattare il n. 071 222 5032. «Il fatto che siano già arrivate tante domande conferma quanto sia forte il bisogno delle famiglie. La normativa riguardo il Covid ha reso tutta la procedura molto più complessa e più difficile anche l’organizzazione del servizio. Ringrazio gli uffici che stanno lavorando al massimo per poter garantire il servizio e dare così risposte alle concrete alle famiglie» afferma l ’assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini.

L'elenco delle sedi

Istituto comprensivo Novelli Natalucci

Infanzia Piaget (dai 3 ai 5 anni) numero di bambini 15, 3 animatori, situata in via Montegrappa

Primaria De Amicis (6 ai 10 anni) 14 bambini. 2 animatori, in corso Amendola 47

Secondaria di primo grado Pascoli (11- 13 anni) 14 bambini, 2 animatori via Cadore 1.

Istituto Comprensivo Scocchera

Primaria Conero (6 10 anni) 14 posti, 2 animatori in via Tagliamento 42

Primaria Pietralacroce (dai 6 ai 10 anni) 14 bambini, 2 animatori, via Pietralacroce;

Secondaria di primo grado Conero (dagli 11 ai 13 anni) 14 ragazzi, 2 animatori, in via del Conero.

Istituto Comprensivo Cittadella Hack

Infanzia Verne (dai 3 ai 5 anni) 15 bambini, 3 animatori in via Tiziano;

Infanzia XXV aprile (3-5 anni) 15 bambini, 3 animatori in via XXV Aprile

Primaria Antognini (dai 6 ai 13 anni) 14 bambini, due animatori, via Vittorio Veneto 9.

Primaria Faiani (dai 6 ai 13 anni) 14 bambini, due animatori in via Oberdan

Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi

Infanzia Regina Margherita (3 ai 5 anni) 15 bambini, 3 animatori in via Sebenico

Infanzia Gramsci (3-5 anni) 15 bambini, 3 animatori in via Brodolini 21

Primaria Frank (dai 6 ai 13 anni) 12 bambini, due animatori, via Brodolini 21.

Primaria Marinelli (6-13 anni) 14 Bambini, due animatori in via Cupa di Posatora

Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle

Infanzia Lodi Varano (dai 3 ai 5 anni) 15 bambini, 3 animatori località Varano;

Infanzia Fantasia (dai 3 ai 5 anni) 15 bambini, 3 animatori, via Fermo

Primaria Mazzini (6 - 13 anni) 14 bambini, due animatori via Benedetto Croce

Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro

Infanzia Pinocchio (3-5 anni) 15 bambini, 3 animatori via della Montagnola 105

Primaria Socciarelli (6 -13 anni) 14 bambini, due animatori via della Montagnola 105

Primaria Levi (6- 13 anni) 14 bambini, due animatori località Montesicuro

Infanzia Aspio vecchio (dai 3 ai 5 anni) 15 bambini, 3 animatori Aspio vecchio

Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Infanzia Ginestra (dai 3 ai 5 anni) 15 bambini, 3 animatori in via Flavia 2

Infanzia Gabbianella (3-5 anni) 15 bambini, 3 animatori via Togliatti 60

Primaria Falcone (dai 6 ai 13 anni) 14 bambini, due animatori in Piazza Salvo D'Acquisto

Primaria Rodari (dai 6 ai 13 anni) 14 bambini, due animatori in via Brecce Bianche 72

Istituto Comprensivo Ancona Nord

Infanzia Alba Serena (dai 3 ai 5 anni) 15 bambini, 3 animatori via Misa Torrette

Primaria Don Milani (6- 13 anni) 14 bambini, due animatori, via Metauro Torrette

Scuola secondaria primo grado Fermi (11-13 anni) 14 bambini, 2 animatori, via Metauro (Torrette)

Primaria Alighieri (6- 10 anni) 14 bambini, due animatori con sede in via Volta.