Coronavirus non ti temo, cena solidale al ristorante cinese per battere paura e razzismo

Una cena solidale al ristorante cinese per esorcizzare la paura del Coronavirus e abbattere le barriere del razzismo. È l’iniziativa promossa da Daniele Ballanti che ha organizzato l’evento su Facebook (all’insaputa delle titolari): l’appuntamento, aperto a tutti, è per venerdì 21 febbraio (ore 20) al ristorante Shanghai Ancona, in piazza Ugo Bassi. Chi intende unirsi, puó farlo cliccando su “parteciperò” nell’apposito evento su Fb dal titolo #JeNeSuisPasUnVirus.

«Perché questa cena? Perché i virus non conoscono barriere razziali» scrive l’organizzatore, che presenta l’evento come una “cena di solidarietà alla comunità cinese e ai suoi lavoratori, fortemente penalizzati da una psicosi irrazionale. Chi vive qua non trasmette il Coronavirus, ma il Coronavirus può "prenderlo" chiunque, cinesi e non cinesi, se va nelle zone dove c'è questo virus. Perciò dimostriamo di essere più razionali delle paure, i ristoranti cinesi anconetani comprano cibo italiano e sono sicuri! La solidarietà va espressa con i fatti, ricordiamoci che potremmo ognuno di noi essere soggetti a cose simili in altri momenti”.

Il menù sará quello classico, a base di involtini primavera (verdure), ravioli al vapore e alla griglia (di carne o di verdure), varie tipologie di riso (cantonese, verdure, ecc...), spaghetti di soia, gnocchi cinesi, pollo e manzo alle verdure, zenzero, cipolle, limone, verdure varie. E per finire gelato fritto e frutta caramellata. “Partecipate e condividete questo evento! Dimostriamo che nessuno di noi è un virus!”.

Questo il link dell'evento:

#JeNeSuisPasUnVirus