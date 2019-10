A Jesi una cena di beneficenza a favore dell'Unicef, come partecipare

ImpAct Associazione Culturale organizza per sabato 19 ottobre alle ore 20:30 presso la Sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi una cena, nella modalità di cena random, il cui ricavato andrà in favore di Unicef Italia per l'acquisto di Kit scuola.

Il catering della cena è affidato a “Il Ristorantino” di Roberto Giardinieri. Il menù della serata di sabato comprenderà 2 primi, 1 secondo, 2 contorni, dolce, caffè e acqua. L'importo della cena sarà di 15€ per i ragazzi e le ragazze con età minore o uguale a 18 anni mentre per tutti gli altri la cifra sarà di 20€. Entrambe le cifre si intendono *comprensive di donazione* ma qualora si volesse donare un importo maggiore vi sarà la possibilità in loco. Durante la cena, oltre a trattare tematiche inerenti all’agenda dell'Onu, ci sarà una breve presentazione dell'Associazione ImpAct e di Unicef.

Per prenotare chiamare il numero 3318229742 (Matteo Arcangeli - ImpAct) o al numero 3331601205 (Elena Zenobi - Unicef), via mail all'indirizzo iscrizionievento@associazioneimpact.org.