"I bambini non si toccano", anche a Jesi la campagna per la tutela dei minori

Jesi aderisce alla campagna “I bambini non si toccano” che vedrà domani (giovedì 25 luglio) diverse iniziative in molte piazze italiane a partire dalle ore 20.00. Nella stessa ora, infatti, approfittando del Consiglio comunale già convocato, sugli scranni del presidente del Consiglio e del Sindaco saranno appoggiate un paio di scarpette bianche simbolo della campagna. L’iniziativa è dell’assessore ai servizi sociali e sanità Marialuisa Quaglieri e del presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi il quale leggerà un messaggio per richiamare l’attenzione attorno ad un fenomeno tornato d’attualità per un gravissimo fatto di cronaca legato all’affido.

“Senza nessun risvolto politico e senza puntare il dito contro nessuno - ha sottolineato l’assessore Quaglieri - vogliamo condividere anche nella nostra città lo stato di profonda sconcerto per quanto accaduto e sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei minori. Tutelare i bambini sempre e comunque significa tutelare il nostro futuro e tutti noi siamo chiamati a mettere in atto ogni tipo di azione utile in tal senso”.