Camerano: attivata app per servizi di allerta e informazione

Con l’arrivo dell’inverno è assolutamente indispensabile essere informati su rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole e notizie utili di interesse generale riguardanti il territorio Comunale. Da tempo è attivo il servizio telefonico “Alert System” con il quale una voce pre-registrata comunica il messaggio direttamente al numero telefonico di casa utilizzando una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici. Affinchè il servizio sia più efficace può essere molto utile inserire il proprio numero di cellulare o d’ufficio, per essere raggiungibili anche se non si è presenti nella propria abitazione. Da qualche giorno è attivo anche il servizio “Alert System App” che offre la possibilità di ricevere notifiche sul proprio smartphone e di avere sempre con sè tutta una serie di notizie e avvisi che è possibile guardare comodamente seduti a casa, in ufficio o per strada. A differenza della chiamata vocale c’è la possibilità di rivedere l’avviso, in quanto rimane memorizzato nella pagina “Ultime Notifiche”. All’interno dell’App, che risulta molto essenziale e facile da utilizzare, troveremo anche una mappa nella quale sono indicati i punti le aree di attesa e accoglienza in caso di terremoto e alcuni riferimenti utili in caso di emergenza (guasti idrici, gas, rifiuti, pubblica illuminazione etc...). Vengono infine date delle indicazioni generali sul come comportarsi in caso di calamità, il tutto con un “colpo d’occhio”. L’App è stata sviluppata per i principali sistemi operativi per smartphone, ossia Android, Apple e Windows ma è utilizzabile anche dai telefonini non compatibili chiamando apposito numero verde gratuito, dal quale è possibile ricevere un sms con il link per poter visualizzare il contenuto dell’App sul normale browser del vostro telefono. Invitiamo tutti i cittadini ad iscriversi ai servizi indicati (servizio vocale e servizio app) utilizzando gli appositi moduli online presenti sul sito istituzionale www.comune.camerano.an.it (dall’home page fare click sul banner “Alert System” e seguire le indicazioni fornite sulla pagina) o compilando direttamente la richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune. Assessore Sistemi Informativi Costantino Renato