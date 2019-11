È Federico Quaranta il testimonial della nuova campagna Bovinmarche

“Abbi Fede, scegli Bovinmarche” recita l’headline della nuova campagna Bovinmarche con protagonista Federico Quaranta. Voce e volto storico Rai, Quaranta è stato scelto dall’associazione di allevatori marchigiani, capofila della filiera Carni della Marca, come testimonial del brand “per la sua professionalità e competenza – sottolinea Paolo Laudisio, direttore Bovinmarche -. Federico Quaranta è un testimonial autorevole, è un fantastico garante della qualità ‘made in Marche’. Basta ascoltarlo per pochi minuti per comprendere l’impegno e la passione che mette in tutto ciò che fa”.

L’accordo è stato sottoscritto nei giorni scorsi. L’apprezzato conduttore e autore radio-tv, voce storica di Decanter di Radio2 (l’enogastronomia più famosa dell’etere), sarà l’immagine del brand a livello nazionale a partire da dicembre 2019. “Sono orgoglioso e felice di poter rappresentare una realtà solida - sottolinea Federico Quaranta - e soprattutto eticamente vicina a me. Bovinmarche è un’icona della Regione, del suo essere ancora incontaminata. Un risultato ottenuto grazie anche all’impegno dei suoi allevatori, in prevalenza della razza bovina marchigiana, nel tutelare i consumatori proponendo da prodotti dalle importanti certificazioni; nel tutelare il benessere animale, allevato in modo estensivo dalle piccole aziende socie; nel tutelare l’ambiente e la bellezza delle colline marchigiane di cui i soci sono custodi incomparabili ”. Bovinmarche è ora al lavoro per mettere a punto la pianificazione promozionale che prevedrà affissioni dinamiche urbane, cartelloni pubblicitari, spot nei cinema delle maggiori città italiane. La campagna coinvolgerà inoltre i maggiori editori delle riviste di settore e generaliste su scala nazionale per far da traino alla crescita della brand awareness dell’associazione e dei suoi attività e progetti. La creatività della campagna “Abbi Fede” è affidata a Omnia comunicazione, agenzia creativa di Fano (PU – Marche) che ha curato un concept in cui Federico Quaranta mostra la sua veste più autentica, quella di icona italiana del cibo sano, di prodotti in grado di valorizzare il territorio.