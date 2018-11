E' tempo di shopping: torna il Black Friday, ecco i negozi dove andare a caccia di sconti

E' partito il conto alla rovescia in vista del Black friday. Venerdì 23 novembre tantissimi i negozi e i centri commerciali dove gli amanti dello shopping potranno andare a caccia di sconti e promozioni. La tradizione nata negli Stati Uniti, ormai si è imposta anche nel Vecchio Continente, inclusa la nostra provincia. Cadendo circa un mese prima di Natale è l'occasione per portarsi avanti con l'acquisto dei regali e risparmiare. Così anche quest'anno diverse le attività commerciali che estenderanno le offerte anche nei giorni a seguire. Tra le categorie di prodotti maggiormente cercate nel 2017, smartphone, televisori, asciugatrici, aspirapolvere e tablet.

Ad esempio ad Ancona non solo i negozi di elettronica, ma anche le catene come Tigotà o Acqua e Sapone dove venerdì, sabato e domenica ci saranno prodotti scontanti del 50%. Ma state certi che le promozioni interesseranno tutti i settori, dall'abbigliamento ai casalinghi passando per i prodotti tecnologici. Per chi fosse alla ricerca di un televisore o di un telefonino di ultima generazione o di un elettrodomestico e non avesse tempo di andare in giro per approfittare delle occasioni oltre al black friday c'è il Cyber monday, il "lunedì cibernetico" in programma il 26 novembre.

Zona industriale Baraccola sud

Media World sconta di tutto. C’è un televisore Sony ultra Hd che da 1.399 passa a 899 euro. E poi i personal computer, e la Play Station 4 con visore che da 299 passa a 179 euro. E poi elettrodomestici come lavatrici, ferri da stiro e cellulari: uno su tutti il Samsung Galaxy S9 a 499 euro.

All’Auchan gli sconti arrivano fino al 50%. Come in generale accade in questa occasione, gli sconti più interessanti riguardano l’elettronica. Nel centro commerciale di via Scataglini le offerte più allettanti sembrano quelle dei cellulari. E allora ecco il Samsung S9 Plus a 310 euro in meno rispetto al prezzo di mercato arrivando a 589,99, come anche 200 euro in meno per il Huawei P20. Se non siete dei maniaci dell’ultimo modello, potete anche pensare di acquistare l’Iphone 7 a 499 euro (100 euro in meno del prezzo di mercato di oggi) - 50% su tutti i prodotti per la casa, arrivando al 60% in meno per un particolare set di padelle. Vi serve una batteria nuova dell’auto? Se non volete andare per forza in concessionaria ecco a voi una batteria da 45AH 400AM scontata del 20%.

Alla Unieuro il Black Friday più lungo della storia del negozio di elettronica, che festeggia, dunque sconta, dal 12 al 26 novembre. Anche qui c’è di tutto con sconti che arrivano fino al 60%. Una particolarità del centro commerciale di via Scataglini e che vogliamo segnalarvi è un impianto stereo da casa scontato del 37% a meno di 100 euro e un frigorifero familiare da 2.999 euro a metà prezzo.

Centro storico

Da Bagalier, negozio di borse e accessori firmati dai top brand, le donne troveranno sicuramente il loro habitat perché da venerdì 23 novembre a lunedì 6 compresi, il cliente che acquista 2 pezzi, pagherà scontato del 50% il prodotto che, tra i 2, costa di meno.

Romolo Calzature Ancona in corso Mazzini 40 troverete lo sconto del 20% su tutto e uno speciale angolo outlet dove gli sconti arrivano fino al 70% con articoli da 110 euro portati a prezzo finale di 29 euro. Insomma se troverete la scarpa che vi piace avrete fatto un affare. E poi, ma quello c’è tutto l’anno, calzature con ultimi numeri a 29 e 39 euro fisse.

Se cercate un negozio per abbigliamento uomo allora Blooker Ancona in corso Mazzini 41 fa sconti dal 20 al 30% su tutte le collezioni.

Zara è il negozio d’abbigliamento per eccellenza degli amanti della moda e degli abiti alternativi ma purtroppo sappiamo che spesso non tutti i capi sono venduti a prezzi molto economici. Per il Black Friday 2018 non sarà così, perché potrete usufruire di numerosi sconti per comprare qualche capo da voi tanto ambito a prezzi ridotti dal 20% al 60%.

Un altro posto da visitare obbligatoriamente in una giornata di shopping sfrenato è H&M. Anche qui è facile trovare tantissimi capi interessanti, che vanno da uno stile più sportivo ad uno più glamour, a prezzi davvero vantaggiosi. Non possiamo però ignorare le offerte che H&M ha preparato per noi in occasione del Black Friday 2018. Su tanti capi verranno applicati sconti fino al 70%. Un’occasione imperdibile per rinnovare in guardaroba senza spendere un patrimonio.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO