Street food a km 0, apre Barangolo: «La nostra "saccoccia" per sfidare la crisi»

Si sono conosciuti mentre lavoravano in un punto di ristoro della grande distribuzione. Oggi, a nemmeno trent’anni, Laura Papa e Michael Salerno hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo: si sono messi in proprio e hanno rilevato la gestione del chiosco di piazza Cavour (GUARDA IL VIDEO). La struttura, chiusa da quattro anni per i lavori di ristrutturazione della stessa piazza, riaprirà i battenti a inizio agosto con il nome di “Barangolo”. Scordatevi però il semplice bar. Il caffè ci sarà (ecosolidale) ma il marchio di fabbrica sarà la cucina a chilometro zero. Barangolo proporrà infatti street food con materie prime acquistate da produttori locali. Il “made in Marche” è alla base dell’intera filosofia di Laura e Michael, al punto che la specialità della casa sarà la “saccoccia”, tipica tasca di pane ripiena con carne marchigiana IGP, ciauscolo, pecorino e persino raguse sgusciate. Fritti e apertivi non mancheranno, così come le birre che arriveranno da birrifici agricoli o i vini dei vigneti marchigiani.

Laura ha lavorato nella cucina di un noto fast food, ma anche come cameriera al bar della Cittadella. Michael si è specializzato in sala e bar all’alberghiero di Loreto, dopo lo stage in hotel ha lavorato in chalet di spiaggia fino a diventare responsabile di un punto di ristoro della grande distribuzione. Il "Barangolo" è la loro prima esperienza in proprio: «Ci vogliamo provare, dopo qualche anno che il locale è stato chiuso abbiamo partecipato all’asta del Comune e abbiamo vinto» spiega Laura, che sarà la titolare. «Siamo sognatori- le fa eco Michael- speriamo di rialzarci e di uscire vittoriosi, vogliamo farcela». Il manufatto non è un chiosco qualunque. Sottoposto a vincolo architettonico e paesaggistico, è in fase di ristrutturazione sotto il coordinamento dell’architetto Massimo Canesin. Sarà riqualificato con vetrine, color bianco neutro e 12 metri quadrati di dehors. "Barangolo" proporrà anche musica dal vivo con delle cover band.