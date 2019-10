Autovelox, è ancora veleno: Insieme Civico annuncia l’esposto alla Corte dei Conti

«Dopo il "mea culpa" da parte del Comune di Falconara sull'illegittimità del velox sulla SS16 in direzione Ancona, L'Associazione Insieme Civico è intenzionata a tutelare i cittadini Falconaresi e tutti gli utenti della strada che si sono visti affliggere, con l'esborso di soldi e decurtazioni di punti, sanzioni (sembrerebbe illegittime ) per il non rispetto della normativa vigente». Lo afferma il referente dell’Associazione Insieme Civico di Falconara, Matteo Marinacci, in una nota stampa.

«L'allarme che lanciamo è, sempre per una corretta e trasparente informazione, la totale confusione in cui gli utenti della strada sono piombati ossia, devono pagare o no le sanzioni arrivate e che arriveranno alla luce delle dichiarazione dell'amministrazione? Chi ha pagato come verrà tutelato? L'Associazione, lancia un appello a tutti i cittadini, organizzazioni, associazioni e partiti politici, per una grande manifestazione da organizzarsi prossimamente nei confronti del Sindaco e di tutti coloro che si sono resi responsabili di questa scelta poco attenta e inopportuna. Chi ha sbagliato ne dovrà rispondere – dice Marinacci- è troppo comodo uscirsene dicendo "approfondiremo le criticità", è semplicemente scandaloso e per questo l'Associazione Insieme Civico, per tutelare tutti coloro che hanno subito questa grave ingiustizia, denuncerà nelle sedi opportune, amministrative (per danno erariale) e non, precise e ben circoscritti esposti. L'ascolto di tutti per decidere insieme».

