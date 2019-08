Straordinari gratis durante i festivi, scatta la protesta: «Proposta irricevibile»

La Cisl Fp Marche di Ancona ritiene irricevibile la proposta dell’Area Vasta 2 di non liquidare gli straordinari ai dipendenti che lavorano nei giorni di festivi negli ospedali, che con la loro attività garantiscono l’assistenza ai malati. Raffaele Miscio della Cisl Fp Marche e Stefania Franceschini, componente RSU Area Vasta 2 sono categorici: «Il contratto in proposito è molto chiaro, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario».

«È dunque irricevibile – prosegue la nota- il modo con cui l’Area Vasta 2 intenda risanare lo splafonamento del fondo del disagio, non pagando i festivi e le indennità al personale turnista con proposte non in linea con il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cisl Fp Marche, disponibile al confronto su ogni regolamento, è indisponibile a firmare qualunque provvedimento che toglie ancora una volta diritti e soldi ai lavoratori, e si riserva di attivare le dovute procedure vertenziali».