Gli assistenti sociali si raccontano, al via le pubblicazioni online del progetto "Mettiamoci la faccia"

ANCONA - Sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Ordine Assistenti Sociali delle Marche prenderanno il via martedì 16 giugno, alle ore 19, le pubblicazioni dei video di “Mettiamoci la faccia: assistenti sociali si raccontano”, il progetto sviluppato dalla Commissione Comunicazione dell'Ordine. «A seguito di un avviso pubblico - ricorda la presidente Marzia Lorenzetti - la Commissione competente aveva selezionato diverse storie presentate da professioniste iscritte all'Ordine Regionale, attraverso le quali sono stati raccontati in maniera creativa progetti sociali innovativi avviati nel territorio».

Con “Il teatro sociale” di Donatella Antognozzi, quindi, verrà inaugurato il ciclo di uscite online a cadenza settimanale, alle quali faranno seguito brevi reportage sul sito dell'Ordine Assistenti Sociali Marche (www.ordias.marche.it). «Queste pubblicazioni, per le quali va ringraziata la Commissione Comunicazione per l'ottimo lavoro avviato - prosegue Lorenzetti - sono uno strumento per accompagnarci durante questi mesi particolarmente difficili e raccontare il senso del nostro lavoro attraverso la voce diretta di chi, nel nostro territorio, è quotidianamente impegnato a sostenere, aiutare e promuovere il benessere personale di ogni individuo».