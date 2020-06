Fine dell’oblio per la terrazza del Passetto: il ristorante dell’ascensore riapre dopo 20 anni

La terrazza dell’Ascensore del Passetto riaprirà al pubblico venerdì 3 luglio, con una nuova veste. Dopo oltre vent’anni di chiusura, la terrazza arroccata sulla spiaggia del Passetto sarà gestita dal Ristorante L’Ascensore, amministrato da Denise Catalano.

Aperto dalla colazione alla cena, il locale offrirà anche aperitivi e piatti prevalentemente a base di pesce. La cucina è guidata dagli chef Antonio Vianello e Diego Falcetta, che cercano sempre di trarre ispirazione dal passato con un tocco di modernità. La base del menù saranno le materie prime locali e la ricerca di nuovi abbinamenti. Denise Catalano, già titolare anche del Palombaro nel Porto di Ancona, crede scommette nel territorio e nell’intero progetto: «L’Ascensore del Passetto è un luogo speciale per gli anconetani e turisti. È un luogo rappresentativo, capace di raccontare tanto del mondo anconetano e della vita che pulsa in città. Riaprire anche la terrazza dandole una nuova vita è per noi un grande onore».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orari di apertura

Dalle 7 alle 11:00

Dalle 12:00 alle 23.00

(il ristorante è aperto tutti i giorni).