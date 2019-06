L'ex "Ascensore" verso la riapertura: c’è un nome per la nuova proprietà

La famiglia Catalano pronta a rilevare gli spazi che ospitavano il jazz club all' Ascensore del Passetto. Durante l’apertura delle buste infatti i gestori del ristorante “Palombaro” al Mandracchio sono risultati gli unici ad aver presentato una manifestazione di interesse. L’immobile di proprietà comunale era stato dato in locazione dopo l’asta andata deserta tre mesi fa.

Dopo anni di abbandono, circa dieci, diventerà un ristorante vista mare specializzato in cucina tipica anconetana e regionale.

Il contratto non è ancora stato stipulato. Prima infatti l’iter prevede la verifica dei requisiti dell’offerta, che ammonta a 34mila euro rispetto al canone annuo proposto come base d’asta di 25.500 euro.