App Immuni, le Marche tra le 6 regioni d'Italia per la sperimentazione: tutte le info

ANCONA - Ci saranno anche le Marche tra le sei regioni d'Italia che sperimenteranno l'app Immuni per il tracciamento dei contagi da coronavirus. Il presidente della Regione Luca Ceriscioli è stato informato direttamente dalla ministra per l'Innovazione tecnologia Paola Pisano. I dettagli verrano definiti durante una videoconferenza in programma durante la giornata.

In un primo momento si ipotizzava il coinvolgimento di sole tre regioni: Liguria, Abruzzo e Puglia. Il governo ha invece deciso di estendere il test anche nelle Marche. E' invece prevista per metà giugno l'estensione del servizio in tutto il territorio nazionale.