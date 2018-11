Gossip, Zenga criptico sui social: Andrea e Alessandra di nuovo insieme?

L'amore ai tempi dei reality show. Potremo scimmiottare così lo splendido romanzo di Gabriel García Márquez per raccontare la storia d'amore tra Andrea Zenga ed Alessandra sgolastra. Dopo il terremoto arrivato a Temptation Island Vip che sembrava aver messo fine alla loro relazione, ecco spuntare un post su Instagram che fa ben sperare i migliaia di fan della coppia.

LA NOSTRA INTERVISTA AD ANDREA ZENGA

Il colpo di fulmine tra la bella Alessandra ed Andrea Cerioli sembra ormai un lontano ricordo. A distanza di alcuni mesi dalla rottura, Andrea si sarebbe riavvicinato alla sua ex fidanzata. A confermarlo un bacio galeotto apparso alcuni giorni fa sul web. Ma non basta, perchè non facendo mancare niente agli amanti del gossip, è arrivato un ulteriore indizio direttamente dalla pagina Instagram di Zenga; una frase che a dirla tutta non lascia troppo spazio ad interpretazioni: «L'amore fa infiniti viaggi, ognuno verso una meta e una dolce metà». Parole al miele quelle del 25enne, rivolte con ogni probabilità alla sua amata Alessandra, che hanno scatenato le reazioni dei loro fan. In molti sono parsi felicissimi del riavvicinamento, elogiando la scelta di Andrea e complimentandosi con entrambi per la serenità ritrovata. Altri invece, non molti per la verità, sono sembrati decisamente scettici per la decisione di riavvicinarsi all'ex fidanzata, manifestando la loro poca fiducia nella Sgolastra. Ora si attende solamente l'ufficialità da parte della coppia, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni direttamente dagli studi di Uomini e Donne.