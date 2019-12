I 5 simboli casuali erano tutti giusti: con un euro ne vince 7.500 al “Simbolotto”

Ha speso l’equivalente di un biglietto del bus, e si è portata a casa 7.500 euro. La dea bendata ieri ha baciato una 50enne anconetana che ha tentato e trovato fortuna nel gioco “Simbolotto”. Alle 16,30 con l’estrazione del Lotto la donna ha scoperto di avere la giusta combinazione di simboli, ricevuta dopo aver giocato i numeri al Lotto sulla ruota di Venezia.

Nella ricevitoria di Vincenzo Fraiola in corso Stamira la donna aveva deciso di giocare i numeri 9,12 e 14 sulla ruota di Venezia. Costo della giocata: 1,50 euro. Al resto ci hanno pensato la formula del “Simbolotto” e la dea bendata. Nel gioco abbinato al Lotto infatti, ogni volta che viene effettuata una giocata su una ruota in promozione si riceve una combinazione casuale di 5 simboli su uno scontrino. Tre volte a settimana la combinazione vincente viene estratta da un bussolotto meccanico insieme a quella del Lotto. Per la donna è stata fortuna nella fortuna: le sarebbe infatti bastato avere solo una parte di quella sequenza per vincere qualcosa, invece tutti i suoi 5 simboli cerano quelli giusti. Inutile aggiungere che la 50enne ha voluto mantenere segreta la propria identità.