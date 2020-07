Restyling del Dorico, ecco l'erba sintetica: «Riprende vita un pezzo di storia»

Rinasce lo stadio Dorico. E’ quasi terminata la fase-1 della riqualificazione dell’impianto di viale della Vittoria. Ad annunciarlo, la sindaca Valeria Mancinelli su Facebook. Completata la posa dell’erba sintetica per il campo di calcio a 11 e di quello per il calcetto (la copertura verrà messa a ottobre), è in corso l’installazione di 8 nuove torri-faro con luci a led. Nei mesi a venire inizieranno le altre fasi: tribune, spogliatoi e parte monumentale. «Riprende vita un pezzo della nostra storia recente» esulta la Mancinelli.

E’ in corso il bando per l’aggiudicazione della gestione sportiva del campo, tema che ha sollevato un acceso botta e risposta nell’ultimo consiglio comunale tra la consigliera del M5S Daniela Diomedi e l’assessore allo sport Andrea Guidotti per l’obbligo, da parte di chi si aggiudicherà il bando, di destinare il 50% delle ore alla prima squadra della città, cioè l’Anconitana. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il 20 luglio.