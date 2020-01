Giornata della Memoria, folla e commozione al corteo: inaugurate 7 pietre d'inciampo

Grande partecipazione, questa mattina, alla cerimonia del Giorno della Memoria 2020, che si è svolta al ridotto del Teatro delle Muse, alla presenza del sindaco Valeria Mancinelli e dei rappresentanti delle istituzioni, della comunità ebraica e delle scuole, cui ha fatto seguito, lungo un itinerario prestabilito, l'inaugurazione delle nuove pietre d'inciampo nei luoghi dove sono nati o hanno vissuto o ancora sono stati catturati i cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Un’iniziativa ormai conosciuta, ad opera dell'artista tedesco Gunter Demnig, per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa delle vittime delle deportazioni.

Le pietre (circa 70mila ormai nel mondo) collocate quest'anno ad Ancona sono 7: in via della Loggia 2, alla memoria di Franco, Lucio e Renzo Coen Beninfante; in corso Garibaldi 19 alla memoria di Piero Sonnino; in piazza del Plebiscito alla memoria di Dante Sturbini; in via Goito 2 alla memoria di Nella Montefiori e in via Fornaci 9 alla memoria di Vittoria Nenni. Il corteo inaugurale è stato seguito anche da alcuni familiari delle vittime commemorate, dagli studenti degli istituti scolastici Savoia Benincasa, Rinaldini, Mannucci e Volterra Elia, che hanno effettuato ricerche storiche in merito, e da numerosi cittadini colpiti e commossi.

«Sono felice di compiere questo cammino silenzioso - ha dichiarato il sindaco Mancinelli - per scoprire le pietre, insieme ai ragazzi delle scuole. Auguro loro di “inciampare” in queste pietre più e più volte nella loro vita perché possano conoscere, riflettere e capire cosa può generare l'odio e coltivare questa sensibilità, lottando per una società migliore».

