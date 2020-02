Ancona capitale della cultura, cittadini a raccolta: incontro pubblico alla Mole

Si svolgerà giovedì 6 febbraio alle ore 18 presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana l'incontro pubblico sulla presentazione della candidatura a capitale italiana della cultura 2021 di Ancona. Nel corso dell'incontro verrà spiegato il meccanismo del bando, saranno descritte le traiettorie della candidatura di Ancona ed esposte le modalità di coinvolgimento e di partecipazione alle associazioni sociali e culturali, alle imprese, ai singoli cittadini e professionisti che intendono partecipare al lavoro.

«L'incontro, sottolinea l'assessore alla Cultura, al Turismo e alle Politiche giovanili Paolo Marasca, sarà il primo momento, al quale ne seguiranno molti altri, più circoscritti a seconda dei progetti e delle idee, che contribuiranno alla costruzione del dossier di candidatura. Il bando emanato dal Ministero è una grande occasione di sviluppo e rafforzamento del tessuto sociale, oltre che di progettualità culturali e turistiche, è un bando moderno che ci trova in linea con le sue parole chiave, ed è per questo che la città lo utilizzerà per proseguire la sua crescita». All'incontro sarà presente il sindaco Valeria Mancinelli.