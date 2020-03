La scommessa di Wellness Food, il ristorante del fitness: «Cibo come stile di vita»

Chiusure in serie per l’allarme Coronavirus. Ma c’è chi va controcorrente e decide di non arrendersi. Ha debuttato ieri in via Marsala, a due passi da piazza Pertini, il nuovo locale Wellness Food, bistrot & store specializzato nella cucina per sportivi e amanti della sana alimentazione.

La festa d’inaugurazione (era in programma domenica) non si è tenuta ed è stata rinviata per l’emergenza sanitaria, ma la titolare, Antonella Garbati, non ha rinunciato all’apertura. «L’avevamo programmata da tempo, ci sembrava giusto così - spiega -. Non è un momento facile, ma rispettiamo tutte le regole del decreto ministeriale, i tavoli si trovano a distanza di un metro e mezzo l’uno dall’altro e organizziamo anche consegne a domicilio per chi sceglie di non uscire di casa». Antonella ha coinvolto nel progetto di fit-food il fratello Andrea e le collaboratrici Barbara Lori e Sara Pesaresi. «Il nostro obiettivo è offrire pasti salutari, poveri di zuccheri e di grassi, per chi fa palestra, per gli sportivi ma anche, in generale, per chi osserva uno stile alimentare sano e ci tiene alla linea - spiega l’imprenditrice -. Proponiamo anche cibo grammato per chi segue una dieta particolare».

Colazioni, pranzi, merende e cene sono tutti a base di materie prime attentamente selezionate: si va dai piatti per bodybuilder, a base di salmone, tonno, manzo, carne salada e uova, ai toast proteici, dagli hamburger (anche vegani) ai porridge, fino ai dolci, rigorosamente low calories, come cheescake, crostate, crepes e pancake. «Utilizziamo farine d’avena e integrali e dolcificanti naturali come la stevia» spiega Antonella. Le bevande? «Ovviamente niente alcol, solo bibite sugar free». E non può mancare l’aperitivo fit, a base di shaker proteici e centrifugati di frutta fresca. Ma il ristorante è anche un negozio che propone prodotti d’alta gamma, come integratori e proteine in polvere, utili per chi pratica attività fisica o comunque vuole mantenersi in forma. Perché, come dice Antonella Garbati, il cibo non è solo gusto «ma un vero stile di vita».