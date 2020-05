"Il Cuore dell’Arte per i comuni delle Marche" si amplia con Pensiero Manifesto

ANCONA – Anci Marche ha lanciato da qualche settimana la raccolta fondi “Nel cuore delle Marche” che potrà contare sul contributo del progetto “Il cuore dell’arte per i comuni delle Marche”, da un’idea di Casa Sponge di Pergola (PU), a favore delle famiglie residenti nei Comuni delle Marche che si trovano in uno stato improvviso d’indigenza. Alla raccolta fondi che vede coinvolti 32 artisti, di origini marchigiane o legati al territorio per lavoro o per affetto, con altrettante opere messe a disposizione, si aggiunge “Pensiero Manifesto” opera collettiva realizzata da Chris Rocchegiani, Maria Loreta Pagnani, Mina Montelli, Roberto Montani, Samantha Capomasi, Stefania Andreoni, Stefano Baldassari e Tommaso Pigliapochi, che si unisce al coro degli artisti con la progettazione di un manifesto molto originale. “Pensiero Manifesto”, Manifesto per Cambiare, Pensiero oltre il Covid-19, vera e propria dichiarazione d’intenti positiva sul futuro, recita così: Necessariamente reclusi nelle nostre case e nei nostri pensieri, cerchiamo di trovare le parole per i nostri sentimenti; cerchiamo il senso delle nostre azioni di sempre, di oggi e di domani. Perché la consapevolezza che attraversa tutti è che questo tempo di crisi impone l’inizio di qualcosa di nuovo a livello personale e globale. Ci servirà lo stesso coraggio che guida ora chi sta affrontando l’emergenza, per tornare ad una vita piena per tutti.

Con grande generosità Gianluigi Antonelli, Marco Bacoli, Angelo Bellobono, Daniele Bordoni, Luca Caimmi, Alessandra Carosi, Mario Consiglio, Matteo Costanzo, Fabrizio Cotognini, Annaclara Di Biase, Rocco Dubbini, Eva Frapiccini, Giovanni Gaggia, Alessandro Giampaoli, Renzo Marasca, Maria Carla Mattii, Nevio Mengacci, Maurizio Mercuri, Aischa Gianna Müller, Andrea Nacciarriti, Marta Palmieri, Enrico Pierotti, Filippo Riniolo, Chris Rocchegiani, Michele Alberto Sereni, Ivana Spinelli, Mona Lisa Tina, Cosimo Veneziano, Ricardo Aleador Venturi, Roberto Coda Zabetta, Davide Mancini Zanchi, Claudio Zorzi hanno messo a disposizione una propria opera chiedendo di abbracciare con slancio l’arte, nell’ottica di un dono reciproco e di uno scambio, cui oggi corrisponde la consapevolezza di avere concretamente aiutato i propri vicini.

Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche, plaude all’iniziativa che punta sulla generosità dei cittadini amanti dell’arte e che possono dimostrare ancora una volta di avere un cuore grande». «Come Anci Marche siamo lieti di contribuire alla realizzazione di questa iniziativa – ha detto Mangialardi – e si tratta di un’ulteriore opportunità per raccogliere fondi abbellendo inoltre la propria casa un’opera d’arte. Tutto quello che verrà raccolto sarà ripartito ai comuni marchigiani in quota parte seguendo i criteri ministeriali» Le opere, che dall’inizio della raccolta fondi saranno progressivamente visibili sul sito di Casa Sponge www.spongeartecontemporanea. net sono disponibili a partire da una base di prezzo simbolica di Euro 250,00, cifra minima richiesta per la donazione che, a discrezione dell’interessato, può essere incrementata. Per partecipare alla raccolta fondi è necessario inviare una mail all’indirizzo ilcuoredellarteperancimarche@ gmail.com attenendosi alle specifiche indicate nel regolamento.