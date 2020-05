Amici Speciali, chi sono i concorrenti: c'è anche un ballerino cresciuto ad Ancona

Venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce in diretta la prima puntata di "Amici Speciali" con Tim insieme per l'Italia, maratona benefica in quattro appuntamenti nata per aiutare il nostro Paese nei mesi della pandemia da coronavirus. Dodici i concorrenti in gara, tra ballerini e cantanti, di cui la maggior parte "ripescati" tra quelli che hanno fatto la storia del talent: di seguito tutte le informazioni su ognuno di loro. Tra loro anche Andreas Müller, 23 anni, ballerino nato in Germania ma cresciuto ad Ancona. L'artista ha iniziato a studiare danza all'età di 15 anni e nel 2015 è riuscito a conquistare un banco nella 15esima edizione di "Amici". Purtroppo però un infortunio lo costrinse ad abbandonare la scuola. Nel 2018 ha partecipato al tour italiano di Claudio Baglioni per i suoi 50 anni di carriera.

SCOPRI GLI ALTRI CONCORRENTI SU TODAY.IT