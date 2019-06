Allerta ozono, superata la soglia di guardia nell'aria: come comportarsi

Una eccessiva concentrazione di ozono nell’aria del comune di Ancona, superiore alla soglia di 180 microgrammi al metro cubo, che rende obbligatoria la comunicazione. E infatti a darne notizia sono il Comune e la Regione Marche, mettendo in guardia sullo sforamento del gas irritante per gli occhi e le vie respiratorie nel comune dorico.

La comunicazione ufficiale

“La Regione Marche - si legge - informa la popolazione che l’ARPAM ha comunicato che nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Ancona Cittadella, il giorno 27 giugno 2019 , alle ore 23, è stata registrata la concentrazione oraria di ozono pari a 203 microgrammi al metro cubo”. Le altre 12 stazioni non hanno registrato superamenti della soglia, ma si consiglia comunque di attenersi a tutta una serie di precauzioni a tutela della salute.

Consigli e cautele da seguire

Evitare che le persone più fragili come bambini, anziani, cardiopatici e persone affette da malattie respiratorie croniche, stiano a lungo all’aperto, in particolare tra le 12 e le 16. Evitare per tutti attività fisiche o prolungati sforzi fisici all’aperto in quelle ore. Si raccomanda un’alimentazione leggera, ricca di verdura e frutta e di bere molto, ma non alcolici.