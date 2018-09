Alessandro Verdolini: il modello anconetano che ha centrato il cuore della miss

Bello, social e rapito dalla splendida finalista di miss mondo Vanessa Valli: è Alessandro Verdolini il falconarese che ha saputo rubare il cuore della miss avvistata quest'estate sulle spiagge di Senigallia. Appassionato di calcio e di moda, Alessandro ha frequentato l'Università di Macerata indirizzo comunicazione con l'obiettivo di lavorare nel mondo dei social e della comunicazione. Ma le sue ambizioni non si esauriscono qui: «Mi sono aggiudicato - dice - il primo posto al concorso Ragazzo Moda 2017 e, inoltre, sto lavorando con alcune aziende per sponsor e pubblicità. Non mi fermo mai e ho dei progetti chiari che voglio sviluppare su Instagram per accrescere il mio pubblico».



Se la mente di questo giovane di 24 anni è sempre in movimento lo è altrettanto la sua vita sentimentale: «Con Vanessa ci siamo conosciuti ed è stata subito attrazione - dichiara - lo ammetto, doveva essere un'avventura estiva e invece ci stiamo ancora frequentando. Ci piace passare il tempo insieme e spero davvero che questa storia continui. Purtroppo lei vive a Biella e non è sempre facile incontrarsi ma ce la mettiamo tutta». Tra uno scatto e l'altro i due bellissimi appaiono sereni, abbronzati e sorridenti. «Mi piace mostrarmi al meglio - prosegue Alessandro - e per i miei scatti mi ispiro molto al fashion influencer Mariano Di Vaio, lui è un esempio di come con il duro lavoro si possa arrivare ad oltre sei milioni di follower su Instagram ed avere un seguito enorme».