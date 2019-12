Stelle di Natale AIL, torna la campagna di solidarietà: dove trovarle ad Ancona e provincia

La manifestazione Stelle di Natale AIL giunge alla sua 31° edizione e torna nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 2019 in 4.800 piazze italiane. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue.

L’Associazione

L'AIL, riconosciuta con DPR n. 481 del 19/09/1975, è impegnata da 50 anni nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, mettere in atto l’assistenza sanitaria necessaria a migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, e nel sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche. Attualmente l'Associazione si articola in 81 sezioni provinciali distribuite su tutto il territorio nazionale. Il 2019 è l’anno in cui l’AIL celebra i suoi 50 anni di attività al fianco dei malati, per questo insieme alla tradizionale Stella di Natale, in molte piazze e presso tutte le sezioni provinciali, sarà disponibile il nuovo gadget solidale: la scatola di cioccolatini assortiti AIL “Sogni di cioccolato”. La manifestazione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, consiste nell'offrire una Stella di Natale a chi verserà un contributo minimo associativo di € 12, diventando così Sostenitore dell’ Associazione.

I fondi

I fondi raccolti saranno impiegati per:

• sostenere la Ricerca Scientifica;

• collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini. L’AIL finanzia oggi complessivamente 42 servizi di cure domiciliari. Tale attività consente ai malati di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuità terapeutica dopo la dimissione;

• sostenere le Case alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Attualmente sono 35 le province italiane che ospitano questo servizio con 4.301 ospiti ogni anno, di cui 1.777 pazienti e 2.524 familiari;



Le piazze di Ancona

Corso Garibaldi (davanti Galleria Dorica )

Piazza Roma, 1

Viale Della Vittoria (vicino Piazza Diaz)

Piazza D' Armi

Chiesa San Giuseppe Moscati, via Tiraboschi, 69

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, via Russi, 2

Parroccia San Carlo Borromeo, via Gentiloni

Via Pontelungo, 90/a Palestra Conero Wellness

Via Conca, 71 c/o Ospedale



Le piazze in provincia

Barbara

Via Fratelli Kennedy, 8 c/o Centro Commerciale

Corso Vittorio Emanuele, 1

Camerano, Piazza Roma

Camerata Picena , Sala Don Pugliesi - Castello del Cassero

Castelferretti , Piazza della Libertà, 1

Castelfidardo , Piazza Repubblica, 1 (atrio Comune)

Chiaravalle , Largo Don Leone Ricci angolo Corso principale

Corinaldo , strada Provinciale 17, 4 c/o Chiesa Parrocchiale San Francesco

Cupramontana , piazza Cavour, 1



Fabriano

Piazza del Comune, 1

c/o COOP

Via Stelluti Scala, 26

Falconara

Via Puglie, 1 c/o Centro Commerciale "Le Ville"

Via Rosselli Supermercato Si con Te

Piazza F.li Bandiera, 1 c/o ex mercato coperto

Filottrano

Piazza Mazzini, 1

Piazza XI Febbraio c/o Chiesa Santa Maria Assunta

Frazione Cantalupo c/o Chiesa Regina della Famiglia

Frazione San Ignazio c/o Chiesa S. Ignazio

Frazione di Tornazzano c/o Chiesa di Tornazzano

Frazione di Montoro c/o Chiesa Sacro Cuore di Gesù

Jesi Corso Matteotti, 43 di fianco alla Chiesa Delle Grazie

Loreto , Corso Boccalini presso Comune

Maiolati , Piazza Don Giovanni Minzoni 1 c/o Chiesa

Marina di Montemarciano

Via Roma c/o Giardini VIII Marzo

Via Honorati c/o Ipermercato Famila



Moie Piazza Kennedy , 1

Montecarotto , Via Castello, 19 c/o Chiesa

Monteroberto , Via Sant'Apollinare, 2 c/o Chiesa

Numana , Piazza del Santuario, 1

Osimo

Corso Mazzini c/o Cassa di Risparmio

Via A. Moro, 7 c/o Supermercato "Si con te"

Via Cagiata 101 (Campocavallo), Santuario BV Adolorata

Ostra , Piazza dei Martiri, 1

Ostra Vetere , Piazza della Libertà, 1

Polverigi , Piazza Umberto I , 1

Ripe , Via Castello, 1

Santa Maria Nuova, Corso Garibaldi, 1

Sassoferrato

Piazza Bartolo, 1 c/o Chiesa di S. Facondino

Frazione Rotondo, 24 c/o Santuario Madonna del Cerro

Via La Pace, 1 c/o Convento La Pace



Senigallia, Piazza Roma, 1

Serra de' Conti

Viale della Vittoria, 1

Via Giuseppe Garibaldi, 28 c/o Chiesa

Staffolo, Via del Maestro di Staffolo, 3