Minori in affido, quanti sono e quanto costano ai Servizi Sociali: tutti i dati

24 comunità di pronta accoglienza, 28 residenziali, 12 alloggi per gestanti e madri con figli a carico e 4 comunità di tipo familiare. Spesa complessiva annua distribuita tra Regione, Prefettura e Comune: 3 milioni e 112 mila euro. Sono i numeri relativi alle strutture che si occupano sia di minori affidati su provvedimento del Tribunale dei Minori che di minorenni stranieri non accompagnati. I dati sono stati chiesti e ricevuti durante l’ultimo consiglio comunale dal gruppo della Lega, che ha chiesto un approfondimento locale dopo i fatti che hanno coinvolto il Comune di Bibbiano. La consigliera Antonella Andreoli ha annunciato la richiesta di una commissione specifica per verificare se e quanto le famiglie sono effettivamente impossibilitate a provvedere ai loro figli.

La relazione della Direzione Politiche Sociali ,con cui il sindaco Valeria Mancinelli ha risposto all’interrogazione urgente, riporta che al 15 luglio scorso il Servizio Sociale del Comune di Ancona ha accolto 83 minori dei quali 15 stranieri non accompagnati. I restanti 68 hanno in vita almeno un genitore o parente prossimo. La fascia di età più rappresentata è quella tra i 16 e i 17 anni (13 ragazzi).

La spesa per i minori fuori della famiglia è sostenuta dal bilancio Comunale insieme a Regione Marche e Prefettura per un importo giornaliero di 45 euro pro capite. Il Comune di Ancona inoltre è titolare di un progetto Siproimi (l’ex Sprar) per 30 minori la cui spesa è a carico del Ministero dell’Interno per il 95%. Per i minori stranieri non accompagnati ospiti nelle strutture marchigiane è attivo un percorso formativo finalizzato all'inclusione sociale chiamato "Ti Accompagno io".