Un nuovo format di intrattenimento online, il progetto di Accademia56 e Teatro Terra di Nessuno

Accademia56 e Teatro Terra di Nessuno fanno fronte all’emergenza da Covid-19 inventando un nuovo format d’intrattenimento online, da un’idea di Gianluca Budini a cura di Budini stesso, Mauro Cecili, Ylenia Pace e Federico Maugeri. Ogni lunedì, ormai dal 30 marzo, gli attori di queste due splendide realtà intrattengono il proprio pubblico con una diretta facebook, con lo scopo di distrarre, far ridere e sorridere le tante persone affezionate e che per ovvi motivi al momento non hanno la possibilità di assistere agli spettacoli dal vivo solitamente proposti dalle associazioni (più di 20 le date annullate da fine febbraio a giugno).

Così tra oroscopi improbabili, previsioni meteo bizzarre, personaggi sopra le righe e campagne di pubblicità progresso come minimo discutibili, i tre quarti d’ora di diretta volano in compagnia di: Fabio Ambrosini, Matteo Brandoni, Diego Cardinali, Gianluca Budini, Ylenia Pace, Federico Maugeri, Alessandro Ricci, Mauro Cecili, Martina Sulpizi, Marta Trevisi e gli altri che di settimana in settimana si susseguono nel rendere più ricca questa trasmissione la cui messa in onda è curata da Davide Perla. Ospite musicale fisso, il cantautore Alessandro Pellegrini che si cimenta nel creare delle composizioni ad hoc nel corso delle varie puntate. In attesa della diretta, inoltre, è previsto un interessante spazio nel quale sono invitate altre associazioni della realtà anconetana e non solo a partecipare con un piccolo intervento. Nella puntata del 20 aprile, ad esempio, gli spettatori hanno potuto ammirare una coreografia a distanza creata per l’occasione dalla Luna Dance Center, altro importantissimo soggetto del panorama culturale nazionale.

Pur volendo mantenere un clima divertente e scanzonato, però, i curatori della trasmissione hanno voluto lanciare un chiaro messaggio implicito nel titolo “Questo non è teatro”: sicuramente mantenere un contatto con il proprio pubblico è importante ma non va dimenticato che esistono tante arti (come appunto il teatro) che non esistono se non c’è possibilità di una condivisione comunitaria di uno spazio e di un tempo. Consapevoli naturalmente del delicato momento che si sta vivendo, si invita quindi ad una riflessione in merito a tutti quei lavoratori che si mantengono e mantengono le proprie famiglie con i tanti mestieri legati allo spettacolo dal vivo e che troppo spesso vengono dimenticati e accantonati dal dibattito pubblico.

Il prossimo appuntamento con “Questo non è teatro” vedrà un ospite d’eccezione collegato in diretta: il comico Dario Cassini, che è noto per la sua esperienza televisiva dei tre cult-show della tv italiana Zelig Circus, Le Iene e Colorado sommati a trent’anni di esperienza e 25 spettacoli scritti e replicati in tutta Italia. Quindi per poter fruire di questa bella esperienza è necessario collegarsi sulla pagina facebook dell’associazione Teatro Terra di Nessuno lunedì 27 aprile alle 20.45. Sempre sulla stessa pagina è possibile recuperare le puntate delle dirette passate.