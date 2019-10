A 50 anni dalla maturità la 5°B del liceo scientifico Savoia si riunisce per festeggiare

Gli alunni della 5° B del liceo scientifico Luigi di Savoia di Ancona degli anni 1964-1969 si sono riuniti per festeggiare i 50 anni della maturità ottenuta in contemporanea con lo sbarco del primo uomo sulla Luna avvenuto nel luglio 1969. L’evento organizzato in ogni dettaglio dal capoclasse, che anche a distanza di tempo si è dimostrato bravissimo nel suo ruolo, si è svolto in un clima di grande partecipazione e di sincero affetto reciproco. Nonostante gli anni trascorsi ognuno ha riconosciuto i suoi compagni di allora e prima, durante e dopo l’incontro conviviale oltre a parlare del presente ci si è anche lasciati andare ai ricordi senza però mai scadere nella tristezza dei tempi andati. Il capoclasse, vista l’occasione, questa volta ha pensato bene di ordinare una torta con cui è terminata la festa. Gli ex alunni si sono lasciati con la promessa di incontrarsi di nuovo tra qualche tempo.