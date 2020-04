Ecco “Note” primo Ep del rapper Alex Bleyd

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

CASTELFIDARDO - Esce domani (venerdì 10 aprile) il primo Ep del rapper fidardense Alessandro Ferro, in arte Alex Bleyd. Ventuno anni, appassionato di hip hop fin da quando ne aveva dodici, ha trasformato la sua passione in un progetto di cinque tracce chiamato “Note”. Dopo mesi di lavoro, debutta ufficialmente su tutte le piattaforme digitali dedicate alla muscia: Spotify, iTunes, Amazon Music ed altre. Nel suo profilo Instagram (alexbleyd_tv) ha già pubblicato i video anteprima delle canzoni che compongono l`album . Alex Bleyd non nasconde le proprie emozioni ad annunciare il suo primo lavoro. “Dallo scorso settembre ho lavorato principalmente a questo Ep di cinque tracce in cui ci sono diversi sentimenti. Alcuni appartengono al passato ed altri al presente, ma si incastrano fra loro con storie e sensazioni personali”, spiega l’artista di Castelfidardo. “Note” nasce con la collaborazione del Ganapati studio di Morrovalle che ha curato tutto l’aspetto ingegneristico del suono e con la co-produzione dell’artista Frank Micucci. Di seguito la tracklist: 1. Prendere fiato (intro) 2. 2birrex3 3. Pilota automatico 4. Sempre bene 5. Vorrei