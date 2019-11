Arriva l'app mobile per il Comune, è boom di richieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Mr. APPs lancia l’App per digitalizzare il Comune: boom di richieste Digitalizzare un Comune non è mai stato così semplice ed è la Mr. APPs srl, società specializzata nello sviluppo su misura di App Mobile native per smartphone & tablet, a portare avanti con successo questo nuovo ed interessante progetto. L’idea nasce dalla volontà di migliorare la fruibilità dei servizi del Comune rendendoli smart ed accessibili a tutti, in ogni momento. Come? Grazie alla realizzazione di una App mobile iOS ed Android interamente dedicata al Comune in questione, con l’obiettivo di: • fornire uno strumento giovane ed innovativo a residenti e turisti; • presentare al meglio le strutture comunali, i servizi, contatti utili e la modulistica; • aggiornare turisti e residenti attraverso notifiche gratuite; • favorire l’invio di richieste o segnalazioni tramite un apposito form; • comunicare le ultime novità, news e gli eventi in programma; • aumentare la visibilità di itinerari turistici ed attività commerciali. L’utente grazie all’App del Comune potrà quindi consultare in pochi secondi i servizi ed i contatti utili, restare aggiornato sulle ultime novità e sugli eventi tramite comode notifiche ed inviare richieste o segnalazioni. Sono già numerosi i Comuni che hanno scelto di realizzare la propria App Mobile ottenendo riscontri positivi grazie alla soluzione di Mr APPs che include, fra le altre cose, l’inserimento iniziale dei contenuti ed il continuo aggiornamento degli stessi. Il progetto, inoltre, prevede tempi di realizzazione ridotti e costi contenuti. “La digitalizzazione dei Comuni è fra le sfide tecnologiche più interessanti. Con questo progetto vogliamo affiancare i Comuni nei processi di innovazione volti al miglioramento della comunicazione e dell’ interazione con residenti e turisti”, commentano dalla sede di Mr APPs srl.