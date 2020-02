Professionisti delle vacanze, selezioni all'Informagiovani del Comune di Ancona

All’Informagiovani di Ancona, in piazza Roma, il prossimo martedì 18 febbraio torna “Professionisti delle Vacanze” l’evento dedicato al lavoro stagionale nel settore del turismo e delle vacanze organizzate. “Professionisti delle vacanze” è il format dell’Informagiovani di Ancona con il quale gli operatori del settore incontrano ragazzi e ragazze pronti a diventare potenziali professionisti delle vacanze.

Da un parte una selezione di agenzie scelte in cerca di collaboratori per la stagione estiva, dall’altra giovani (under 30) alla ricerca di un’occupazione nel settore dell’animazione in tutte le sue sfaccettature (dall’animazione per bambini, passando per lo sport, la musica, l’intrattenimento per arrivare alla organizzazione e gestione di eventi). I ragazzi avranno la possibilità di incontrare potenziali datori di lavoro e sostenere i colloqui di selezione per la prossima stagione estiva. Il format è rivolto a ragazzi e ragazze maggiorenni (entro giugno 2020) e non oltre i 30 anni, si terrà martedì 18 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso i locali dell'Informagiovani, in Piazza Roma. L’evento è gratuito ma occorre iscriversi al seguente link: informagiovaniancona.com/professionistivacanze Per maggiori informazioni: informagiovani ancona 07154954 | 3460042917 | info@informagiovaniancona.com |