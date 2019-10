Anpas Marche offre 156 posti per il servizio civile

ANPAS Marche offre la possibilità ai giovani di effettuare il Servizio Civile nelle Pubbliche Assistenze regionali con 156 posti disponibili nella grande comunità di persone, impegnata nelle emergenze e nelle attività sociali e sanitarie di aiuto al prossimo, che organizza e coordina 45 Associazioni sparse sul territorio regionale: Croci Gialle, Croci Verdi, Croci Bianche, Croci Azzurre e Pubbliche Assistenze Avis. Per tutti i giovani tra i 18 e 28 anni sarà possibile presentare la domanda fino alle ore 14 del 10 ottobre 2019 Un’occasione unica di formazione, acquisizione di competenze e crescita personale, una possibilità di essere utili alla comunità e insieme acquisire una preparazione spendibile in un futuro lavorativo e non solo.

I progetti prevedono 25 ore settimanali che vengono spese tra corsi di formazione specialistici, affiancamento a personale esperto e servizio operativo presso le sedi nei vari compiti assegnati da progetto. Il requisito principale necessario è un’ età compresa tra i 18 e i 28 anni (ulteriori dettagli nel bando) e possono fare domanda tutti i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti. E’ previsto un compenso di 439 € mensili e l’anno di servizio civile è spendibile nei concorsi pubblici. La presentazione della domanda da quest’anno può essere fatta solo on line https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID (o credenziali certificate). Le Pubbliche Assistenze ANPAS con progetto a bando sono a disposizione per aiutare i candidati nella presentazione della domanda.

Per ogni informazione è possibile consultare il sito http://www.anpas.org/bando-scn.html o chiamare il numero 071/52398.