Annunci di lavoro, il Comune cerca 5 disoccupati over 30: come fare la domanda

Il Comune di Falconara recluta altri cinque disoccupati over 30 per portare avanti, anche nel 2020, il progetto ‘Il verde in prospettiva ecosistemica’, partito nel 2019 e che si concluderà nel 2021. L’ente locale falconarese ha infatti aderito per il secondo anno consecutivo al bando della Regione Marche ‘Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore dei soggetti disoccupati’, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, per un periodo di nove mesi, di cinque persone con più di 30 anni, iscritte in stato di disoccupazione e in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti. In particolare il Comune di Falconara cerca due laureati in architettura o ingegneria edile e architettura con qualifica di architetto esperto in pianificazione urbanistica - paesaggista, un laureato in Scienze agrarie e del territorio, Scienze forestali e ambientali, Scienze forestali, dei suoli e del paesaggio con qualifica di agronomo, un laureato in Storia dell’arte o in Filologia con qualifica di esperto del patrimonio storico-artistico di elevata qualificazione, un laureato in Pedagogia, Educazione professionale-Scienze pedagogiche o in Filologia moderna con qualifica di pedagogista, educatore professionale socio-pedagogico esperto in progettazione e comunicazione culturale.

I professionisti saranno individuati attraverso la graduatoria stilata del Centro per l’impiego di Ancona: il loro impegno sarà di 25 ore settimanali, a fronte di una indennità mensile di 700 euro lorde. L’attività lavorativa si svolgerà nel settore Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico. Le domande di adesione vanno presentate esclusivamente a mano dal 30 ottobre al 15 novembre al Centro per l’impiego di Ancona di via Raffaello Sanzio il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 09 alle 12.30 e il martedì dalle 15 alle 16.30. Il modulo per presentare domanda e le indicazioni sul progetto e sui requisiti richiesti sono disponibili al link https://tinyurl.com/y4k25uvp. Il progetto complessivo da realizzare con il supporto delle professionalità da individuare è il verde in una prospettiva ecosistemica, ossia come fattore di riequilibrio dell’ecosistema urbano. Il verde dell’intero territorio comunale, sia quello esistente che quello in fase di realizzazione, nel corso della prima annualità del progetto è stato classificato in ambiti e categorie a seconda delle caratteristiche funzionali e di naturalità e valutato nella consistenza e nella qualità. «In questo modo – dice l’assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – sarà possibile comprendere qual è e quale potrà essere il ruolo che ogni spazio verde costituisce o costituirà all’interno del sistema. L’obiettivo del progetto è anche quello individuare le strategie per il suo sviluppo e la sua salvaguardia».