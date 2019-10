Aperto il bando per l'assunzione di 8 istruttori di polizia locale: come partecipare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

E' indetta una selezione pubblica per soli esami per la copertura di nr. 8 posti di "Istruttore di Polizia Locale" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (50%). All'articolo 3 , tra i requisiti di partecipazione alla selezione, e' indicato lettera b: eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40; Art. 5, prove d'esame tra cui una prova pratica consistente nel ottenere l'idoneita' necessaria ad accedere alla prova successiva. Tali prove sono: Corsa di 1000 metri nel tempo massimo di 4'05;

Salto in alti di una altezza di 105 centimetri ecc; 20 piegamenti sulle braccia nel tempo massimo di 2'00''. Per gli uomini , mentre per le donne vi sono le stesse prove ma rapportate a queste. L'Ugl Polizia Locale Marche e l'ANVU (Associazione Nazionale Vigili Urbani), vista la normativa nazionale ed europea, invita l'amministrazione a rivedere l'applicazione di entrambi i punti sopra descritti. Sembrerebbe evidente un palese discrimine , come già meglio descritto nella sentenza della corte di Giustizia Europea (sentenza del 13/11/2014 nella causa C-416/13), ossia omissis "il limite di eta' e' stato giudicato discriminatorio nei confronti di altri cittadini titolari delle medesime capacità (fisiche), appunto sarebbe opportuno una modalità di selezione più efficace e meno restrittiva rispetto all'imposizione di un'età massima per la partecipazione.